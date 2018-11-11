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بالفيديو.. "محمد صلاح" يغني لعمرو دياب و"تركي آل الشيخ" يطالبه بحقوق الأغنية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:02 م
بالفيديو.. محمد صلاح يغني لعمرو دياب وتركي آل الشيخ يطالبه بحقوق الأغنية
محمد صلاح
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الفجر
 
وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ رسالة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بسبب أغنية برج الحوت.

ونشر آل الشيخ في حسابه الرسمي على فيسبوك مقطع فيديو طريف انتشر مؤخرا بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصلاح وزميله الكرواتي ديان لوفرين، وهما يغنيان أغنية برج الحوت للفنان عمرو دياب، والتي كتب كلماتها آل شيخ نفسه.

وأرفق آل الشيخ الفيديو مازحا بعبارة: "أبو صلاح عاوزين حقوق الأغنية".

يذكر أن أغنية برج الحوت من كلمات تركي آل الشيخ وألحان الفنان عمرو مصطفي.
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