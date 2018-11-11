وائل الفشني ضيف "ستار شو" على "الشرق الأوسط" الليلة

يحل مساء اليوم الأحد، المطرب وائل الفشني ضيفًا على برنامج "ستار شو" المذاع على إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على الهواء .





ويتحدث وائل عن حياته الفنية، ومشواره الطويل مع الغناء حتى أصبح سفيرًا للأغنية الفلكلورية والصعيدية بالوسط الفني، هذا بجانب تجربته الناجحة في غناء تترات الأعمال الدرامية، والتي كان آخرها تتر مسلسل "طايع"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضي .





ويكشف وائل عن تفاصيل تجربته المسرحية الجديدة "حدث في بلاد السعادة"، الذي يشارك فيها بالغناء، ومعروضة حاليًا على خشبة مسرح السلام في القصر العيني.





برنامج "ستار شو " يُذاع يوم الأحد من كل أسبوع على الشرق الأوسط، تقديم خالد شاهين وشروق دياب وإعداد حسين أنسي.