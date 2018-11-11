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فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لمواجهة فوضى الإنترنت

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:59 م
فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لمواجهة فوضى الإنترنت
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

تنظم فرنسا، بدءً من اليوم الأحد في العاصمة باريس، سلسلة من الاجتماعات الدولية حول مستقبل الإنترنت بهدف الوصول إلى نظام معين في مواجهة الفوضى المستمرة في الشبكة.

 

وقالت الرئاسة الفرنسية، إنّ الإنترنت ثورة هائلة، لكنه مهددة في بنيته من خلال الهجمات السيبرانية، في محتوياتها من خلال تصريحات الكراهية، التي تُعمم وبسبب ميل بعض الدول إلى تقسيم الشبكة للتحكم في محتواها.

 

ووفقاً لوكالة فرانس برس، سيبدأ المؤتمر اليوم الأحد بمناسبة منتدى السلام الذي تنظمه الحكومة الفرنسية بعد إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

 

وقررت باريس إعطاء بريق خاص لهذه الاتفاقية السنوية، مع كلمة افتتاحية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريس.

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