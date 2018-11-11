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شحن 43843 طن بضائع عامة بميناء دمياط

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:55 م
شحن 43843 طن بضائع عامة بميناء دمياط
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة.بينما غادر سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء 828 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43843 طن من البضائع العامة منها عدد 85 نقل بحمولة 4268 طن قمح.

كماوصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148711، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38824 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 23050 ملح و2200 طن يوريا و179 طن سوبر فوسفات و6000 طن علف.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 552 حاوية مكافئة وحركة الوارد 376 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1015 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18814 طن حديد و1312 طن خشب و5500 طن فول و241 طن فوسفات الكالسيوم و2500 طن خردة و4500 طن سكر و7000 طن ذرة.
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