رابط - Al Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الدوري السعودي مجاناً

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التشكيل | 4-2-3-1

علي الحبسي ياسر الشهراني - علي آل بليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك سلمان الفرج - محمد كنو سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كاريو بافيتيمبي جوميس

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لن يغيب عن الوحدة أي لاعب في هذا اللقاء أمام الهلال بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة للمدرب فابيو كاريلي لإختيار التشكيل الأمثل لخوض المباراة .





سيبدأ المدرب البرازيلي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيواصل الإعتماد على أسامة هوساوي وريناتو في مركز قلب الدفاع، وسيقود خط الخط الهجوم البرازيلي فيرناندو .

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التشكيل | 4-3-3

محمد عواد عبد الله الزوري - ريناتو تشافيس - أسامة هوساوي - فيصل درويش عبد الإله المالكي - إمري تشولاك - علي النمر رومولو أوتيرو - جوزيه فيرناندو - ماركوس جويليرمي

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سيبدأ المدرب جورجي جيسوس المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة منذ بداية الموسم، وسيدفع البرتغالي بكارلوس إدواردو بدلًا من نجم الفريق المصاب عموري .