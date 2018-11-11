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رابط - Al Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الدوري السعودي مجاناً

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:40 م
رابط - Al Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الدوري السعودي مجاناً
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عمرو عادل
 
رابط - Al Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الدوري السعودي مجاناً
سيبدأ المدرب جورجي جيسوس المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة منذ بداية الموسم، وسيدفع البرتغالي بكارلوس إدواردو بدلًا من نجم الفريق المصاب عموري .
رابط - Al Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الدوري السعودي مجاناً
التشكيل | 4-2-3-1

علي الحبسي
ياسر الشهراني - علي آل بليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك
سلمان الفرج - محمد كنو
سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كاريو
بافيتيمبي جوميس
رابط - Al Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الدوري السعودي مجاناً
لن يغيب عن الوحدة أي لاعب في هذا اللقاء أمام الهلال بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة للمدرب فابيو كاريلي لإختيار التشكيل الأمثل لخوض المباراة .

سيبدأ المدرب البرازيلي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيواصل الإعتماد على أسامة هوساوي وريناتو في مركز قلب الدفاع، وسيقود خط الخط الهجوم البرازيلي فيرناندو .
رابط - Al Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الدوري السعودي مجاناً
التشكيل | 4-3-3

محمد عواد
عبد الله الزوري - ريناتو تشافيس - أسامة هوساوي - فيصل درويش
عبد الإله المالكي - إمري تشولاك - علي النمر
رومولو أوتيرو - جوزيه فيرناندو - ماركوس جويليرمي
رابط - Al Hilal - بث مباشر مباراة الهلال والوحدة اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الدوري السعودي مجاناً
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