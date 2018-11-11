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رابط سريع اتفرج الان HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث حي الآن

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:37 م
رابط سريع اتفرج الان HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث حي الآن
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رابط سريع اتفرج الان HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث حي الآن
يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على الوحدة، في الخامسة والـ20 دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 11-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي.

 

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الهلال مباراة اليوم من أجل الذهاب بعيدا بالقمة، حيث يحتل صدارة البطولة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، دون أي تعادل أو هزيمة ، وحقق فوزا عريضا في المباراة الأخيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين على الاتفاق.

 

رابط سريع اتفرج الان HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث حي الآن

ويقدم الوحدة نتائج مميزة في بطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 8 جولات، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وهُزم في لقاء وحيد، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير أمام بطل الدوري .

رابط سريع اتفرج الان HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث حي الآن

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الهلال والوحدة في الخامسة والـ20 دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT HD.

 

 

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فريق الهلال السعودي بتشكيل مكون من:علي الحبسي- ياسر الشهراني - علي آل بليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك- سلمان الفرج - محمد كنو- سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كاريو- بافيتيمبي جوميس.

رابط سريع اتفرج الان HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث حي الآن

عل الجانب الأخر سيخوض الوحدة المباراة بتشكيل مكون من:محمد عواد- عبد الله الزوري - ريناتو تشافيس - أسامة هوساوي - فيصل درويش- عبد الإله المالكي - إمري تشولاك - علي النمر- رومولو أوتيرو - جوزيه فيرناندو - ماركوس جويليرمي.
رابط سريع اتفرج الان HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث حي الآن

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