رابط سريع اتفرج الان HD | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث حي الآن

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يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على الوحدة، في الخامسة والـ20 دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 11-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الهلال مباراة اليوم من أجل الذهاب بعيدا بالقمة، حيث يحتل صدارة البطولة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، دون أي تعادل أو هزيمة ، وحقق فوزا عريضا في المباراة الأخيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين على الاتفاق.

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ويقدم الوحدة نتائج مميزة في بطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 8 جولات، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وهُزم في لقاء وحيد، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير أمام بطل الدوري .

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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الهلال والوحدة في الخامسة والـ20 دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT HD.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فريق الهلال السعودي بتشكيل مكون من:علي الحبسي- ياسر الشهراني - علي آل بليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك- سلمان الفرج - محمد كنو- سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كاريو- بافيتيمبي جوميس.

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