دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والوحدة يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والوحدة كورة ستار .. لايف
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:35 معمرو عادل
دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والوحدة يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والوحدة كورة ستار .. لايف
دوري بلس - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مضيفه الوحدة اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON
دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والوحدة يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والوحدة كورة ستار .. لايفوستقام المواجهة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عند الساعة 6:20 مساء.
الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON
ويتصدر الفريق الهلالي ترتيب الدوري برصيده 24 نقطة من 8 انتصارات، فيما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيده 15 نقطة من 4 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر في لقاء.
دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والوحدة يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والوحدة كورة ستار .. لايف
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