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يفتح ملعب الملك عبد العزيز أبوابه لاستضافة مباراة تجمع الوحدة والهلال في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يوم الأحد 11 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 3 ربيع الأول 1440 هجرياً . يلا شوت | بث حي | Al Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والوحدة بث مباشر| KSA Sport 1 حقق الهلال فوزًا كبيرًا على فريق الاتفاق بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري السعودي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على ملعب جامعة الملك سعود، يقدم الأزرق نتائج ممتازة حتى الآن، واستطاع أن يضع نفسه على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، دون أي تعادل أو هزيمة .





يقدم الوحدة نتائج مميزة في بطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 8 جولات، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وهُزم في لقاء وحيد، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير أمام بطل الدوري .

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الوحدة - الهلال الأمير محمد بن عبد العزيز الأحد 11 نوفمبر 2018 ميلادياً،

3 ربيع الأول 1440 هجرياً،

17:20بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد KSA SPORT HD سيفتقد الهلال صانع ألعابه عمر عبد الرحمن "عموري" ونواف العابد للإصابة، بالإضافة إلى عبد الملك الخيبري و مختار فلاتة ولن يفتقد الموج الأزرق أي لاعب للإيقاف في المباراة أمام الوحدة، وعاد عمر خربيين إلى تدريبات الفريق لكن من المتوقع أن لا يشارك لعدم إكمال جاهزيته . سيفتقد الهلال صانع ألعابه عمر عبد الرحمن "عموري" ونواف العابد للإصابة، بالإضافة إلى عبد الملك الخيبري و مختار فلاتة ولن يفتقد الموج الأزرق أي لاعب للإيقاف في المباراة أمام الوحدة، وعاد عمر خربيين إلى تدريبات الفريق لكن من المتوقع أن لا يشارك لعدم إكمال جاهزيته .

يلا شوت | بث حي | Al Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والوحدة بث مباشر| KSA Sport 1

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2018-19، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع