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Dawriplus| الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:36 م
Dawriplus| الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة
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الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان  - كول كورة ON
تقابل فرسان مكة والزعيم في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009، في 12 مواجهة انتصر الهلال في 11 لقاء وحضر التعادل في مواجهة ولم يتذوق الوحدة طعم الانتصار في دوري المحترفين.
الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان  - كول كورة ON

دوري بلس - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مضيفه الوحدة اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان  - كول كورة ON
وستقام المواجهة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عند الساعة 6:20 مساء.
الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان  - كول كورة ON
ويتصدر الفريق الهلالي ترتيب الدوري برصيده 24 نقطة من 8 انتصارات، فيما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيده 15 نقطة من 4 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر في لقاء.
الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان  - كول كورة ONالهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان  - كول كورة ON
الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان  - كول كورة ON

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