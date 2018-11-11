Dawriplus| الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة

الهلال| مشاهدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON

تقابل فرسان مكة والزعيم في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009، في 12 مواجهة انتصر الهلال في 11 لقاء وحضر التعادل في مواجهة ولم يتذوق الوحدة طعم الانتصار في دوري المحترفين.



الهلال| مشاهدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON



دوري بلس - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مضيفه الوحدة اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال| مشاهدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON

وستقام المواجهة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عند الساعة 6:20 مساء.

الهلال| مشاهدة اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON

ويتصدر الفريق الهلالي ترتيب الدوري برصيده 24 نقطة من 8 انتصارات، فيما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيده 15 نقطة من 4 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر في لقاء.

الهلال| مشاهدة اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ONالهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON

الهلال| مشاهدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON





