مشاهدة مباراة الهلال والوحدة مباشر كورة اون لاين رابط HD اتش دي كورة مباراة الهلال اليوم al hilal | كورة لايف | يلا شوت
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:33 م
مشاهدة مباراة الهلال والوحدة مباشر كورة اون لاين رابط HD اتش دي كورة مباراة الهلال اليوم al hilal | كورة لايف | يلا شوت
دوري بلس - اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية لمواجهة نادي الوحدة غداً الأحد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بدأ السيد جيسوس مدرب الفريق بشرح عدد من
مشاهدة مباراة الهلال والوحدة مباشر كورة اون لاين رابط HD اتش دي كورة مباراة الهلال اليوم al hilal | كورة لايف | يلا شوت
الجمل الفنية، ثم أدى اللاعبين تدريبات لياقية وفنية. بعد ذلك فرض الجهاز الفني عدداً من التطبيقات التكتيكية طبق من خلالها جيسوس تمارين مخصصة في حالتي الدفاع والهجوم.
مشاهدة مباراة الهلال والوحدة مباشر كورة اون لاين رابط HD اتش دي كورة مباراة الهلال اليوم al hilal | كورة لايف | يلا شوت
الجمل الفنية، ثم أدى اللاعبين تدريبات لياقية وفنية. بعد ذلك فرض الجهاز الفني عدداً من التطبيقات التكتيكية طبق من خلالها جيسوس تمارين مخصصة في حالتي الدفاع والهجوم.
وبعد ختام المران توجه اللاعبون إلى مطار الملك خالد الدولي استعداداً للمغادرة إلى الطائف.
مشاهدة مباراة الهلال والوحدة مباشر كورة اون لاين رابط HD اتش دي كورة مباراة الهلال اليوم al hilal | كورة لايف | يلا شوت
مشاهدة مباراة الهلال والوحدة مباشر كورة اون لاين رابط HD اتش دي كورة مباراة الهلال اليوم al hilal | كورة لايف | يلا شوت
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