الهلال HD| الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة

الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة من المتوقع أن يبدأ فريق الهلال السعودي بتشكيل مكون من:علي الحبسي- ياسر الشهراني - علي آل بليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك- سلمان الفرج - محمد كنو- سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كاريو- بافيتيمبي جوميس.

دوري بلس - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مضيفه الوحدة اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال| مشاهدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON

وستقام المواجهة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عند الساعة 6:20 مساء.

الهلال| مشاهدة اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON

