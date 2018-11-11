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نجوم الفن يسافرون فرنسا لحضور افتتاح "رحلة في عوالم يوسف شاهين"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:24 م
نجوم الفن يسافرون فرنسا لحضور افتتاح رحلة في عوالم يوسف شاهين
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الفجر الفنى
 
حرص عدد من نجوم الفن، على السفر إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، استعدادًا لحضور المعرض الذي يقيمه السينماتيك الفرنسي، ضمن احتفالية تحمل عنوان "رحلة في عوالم يوسف شاهين"؛ لتكريم اسم المخرج العالمي الراحل.

ومن بين النجوم الذين سيحضرون "يسرا، لبلبة، نبيلة عبيد، محمود حميدة، يسرا اللوزي، أحمد يحيى، المنتج جابي خوري، المنتجة ماريان خوري".

تأتي الاحتفالية بمناسبة مرور 10 أعوام، على رحيل شاهين، وتنطلق يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر الجاري، ويسبقها الاثنين 12 نوفمبر، عرض خاص للصحفيين ومجموعة من أبطال أعماله.

ويشمل المعرض مجموعة من مقتنيات شاهين وأرشيفه الخاص، وأهم مخطوطاته التي كتبها بخط يده وديكوباج أفلامه، وآلاته الموسيقية التي كان يعزف عليها مثل البيانو والأكورديون.

الافتتاح الرسمي للمعرض سيكون في تمام الخامسة مساءً بتوقيت باريس، ويعقبه في مساء اليوم نفسه عرض لفيلم "باب الحديد"، وفي اليوم التالي سيفتح المعرض أبوابه للجمهور العادي، لمدة ستة أشهر.
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