الهلال| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان  - كول كورة ON





دوري بلس - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مضيفه الوحدة اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال| مشاهدة بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON

وستقام المواجهة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عند الساعة 6:20 مساء.

الهلال| مشاهدة اليوم الأحد 11-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - كول كورة ON

