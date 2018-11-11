بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الانجليزي

يسعى النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول لضم فريق فولهام إلى قائمة ضحاياه فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" عندما يلتقى الفريقان فى الثانية ظهر الاحد، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من منافسات البطولة.





وسجل محمد صلاح فى 18 نادياً من أصل 20 واجهها اللاعب المصرى فى مسابقة الدورى الإنجليزى كان أخرها كارديف سيتى بالمباراة التى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 - 1، فيما فشل فى التسجيل أمام مانشستر يونايتد وسوانزى سيتي.





ويعد فولهام الفريق الـ 21 الذى يواجه محمد صلاح الذى سجل 5 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزي.





ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 27 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطتين وتشيلسى صاحب الوصافة بفارق الأهداف، بينما يحتل فولهام المركز الـ 20 والأخير برصيد خمس نقاط، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة.





ويعد محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل 50 هدفاً مع "الريدز" بمختلف البطولات.





ووصل صلاح إلى الهدف 50 فى 65 مباراة مع الريدز، بينما حل فيرناندو توريس فى المركز الثانى بعدما سجل الـ50 هدفاً فى 72 مباراة، ويعد الثنائى هما الوحيدان اللذان سجلا 50 هدفاً فى أقل من 80 مباراة مع ليفربول.