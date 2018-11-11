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يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:31 م
يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD
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يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD
دوري بلس - يحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة المكرمة اللقاء الذي يجمع الوحدة والهلال مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD

يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على الوحدة، في الخامسة والـ20 دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 11-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي.

يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الهلال مباراة اليوم من أجل الذهاب بعيدا بالقمة، حيث يحتل صدارة البطولة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، دون أي تعادل أو هزيمة ، وحقق فوزا عريضا في المباراة الأخيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين على الاتفاق.

 

يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD

ويقدم الوحدة نتائج مميزة في بطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 8 جولات، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وهُزم في لقاء وحيد، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير أمام بطل الدوري .

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الهلال والوحدة في الخامسة والـ20 دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة والـ20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT HD.

 

يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فريق الهلال السعودي بتشكيل مكون من:علي الحبسي- ياسر الشهراني - علي آل بليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك- سلمان الفرج - محمد كنو- سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كاريو- بافيتيمبي جوميس.

يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD

عل الجانب الأخر سيخوض الوحدة المباراة بتشكيل مكون من:محمد عواد- عبد الله الزوري - ريناتو تشافيس - أسامة هوساوي - فيصل درويش- عبد الإله المالكي - إمري تشولاك - علي النمر- رومولو أوتيرو - جوزيه فيرناندو - ماركوس جويليرمي.

يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD

يلا شوت al hilal saud بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم HD بث مباشر MATCH شاهد الهلالHD
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