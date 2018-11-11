



دوري بلس - يحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة المكرمة اللقاء الذي يجمع الوحدة والهلال مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال HD.. مشاهدة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي يلاشوت.. لايف الهلال |DawriPlus

وتقابل فرسان مكة والزعيم في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009، في 12 مواجهة انتصر الهلال في 11 لقاء وحضر التعادل في مواجهة ولم يتذوق الوحدة طعم الانتصار في دوري المحترفين.

الهلال HD.. مشاهدة مباراة الهلال hilal والوحدة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي يلاشوت.. لايف الهلال |DawriPlus

