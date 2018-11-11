"الجزايرلي": مستقبل واعد لقطاع الصناعات الغذائية في مصر









شارك اشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية في مؤتمر فود تك الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي والذي تضمن معرض جلف فود للتصنيع وذلك بالقاء كلمة عن قطاع الاغذية والمشروبات في مصر. يعد المؤتمر منصة عالمية لمدة يومين "7 - 8 نوفمبر" الماضيين شارك بها العديد من خبراء الأغذية العالميين وقادة الصناعة وصناع القرار والمبتكرين الرئيسيين لمناقشة التطورات العالمية في سوق الأغذية والمشروبات وأحدث الحلول التي ستساعد الصناعة على تحسين الكفاءة والإنتاجية والجودة وتكنولوجيات الجيل القادم وابتكار منتجات جديدة.

تضمنت كلمة الجزايرلي عدة محاور أهمها فرص ومقومات الاستثمار في مصر في ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتطور الهائل في مجال البنية التحتية والمرافق، بالاضافة الي اصدار العديد من التشريعات الغير مسبوقة كانشاءالهيئة القومية لسلامة الغذاء وقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، و قانون الاستثمار والافلاس وغيرها من التشريعات التي ساهمت في تعزيز وضع مصر على خريطة الصناعات الغذائية العالمية.





وقد عرض الجزايرلي اثناء كلمتة رؤية لمستقبل صناعة الاغذية والمشروبات في مصر والاتجاهات الحديثة للقطاع بالاضافة الي الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 لتحقيق اقتصاد سوق منضبطا يتميّز بالاستقرار والتنافسية والتنوّع وتحقيق التنمية المستدامة. وقد حضر العرض التقديمي عدد من تجمعات رجال الاعمال والزائريين وممثلي الشركات العارضة وممثلي المكتب التجاري بقنصلية مصر بدبي .





يعد معرض جلف فود بدبي من أضخم المعارض المختصّة بالأغذية في العالم، وشهِد أكثر من 97,000 زائر، بالإضافة إلى 5000 عارِض من حول العالم. وتشارك مصر هذا العام بجناح يضم نحو 134 شركة من الشركات المتخصصة في تصدير المنتجات الغذائية. قدم المعرض على مدار الأسبوع الحالي عرض لأحدث المنتجات والتقنيات والخدمات المتعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات كالتعبئة والخدمات اللوجيستية وغيرها.