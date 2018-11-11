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الهلال HD.. مشاهدة مباراة الهلال hilal والوحدة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي يلاشوت.. لايف الهلال |DawriPlus

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:26 م
الهلال HD.. مشاهدة مباراة الهلال hilal والوحدة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي يلاشوت.. لايف الهلال |DawriPlus
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ويقدم الوحدة نتائج مميزة في بطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 8 جولات، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وهُزم في لقاء وحيد، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير أمام بطل الدوري .

الهلال HD.. مشاهدة مباراة الهلال hilal والوحدة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي يلاشوت.. لايف الهلال |DawriPlus

دوري بلس - يحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة المكرمة اللقاء الذي يجمع الوحدة والهلال مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهلال HD.. مشاهدة مباراة الهلال hilal والوحدة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي يلاشوت.. لايف الهلال |DawriPlus
وتقابل فرسان مكة والزعيم في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009، في 12 مواجهة انتصر الهلال في 11 لقاء وحضر التعادل في مواجهة ولم يتذوق الوحدة طعم الانتصار في دوري المحترفين.
الهلال HD.. مشاهدة مباراة الهلال hilal والوحدة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي يلاشوت.. لايف الهلال |DawriPlus
واستطاع الهلال تسجيل 29 هدف في مرمى الوحدة، فيما سجل الوحدة 7 أهداف في شباك الهلال.ويتصدر قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني هدافي مواجهات الفريقين بـ4 أهداف.
الهلال HD.. مشاهدة مباراة الهلال hilal والوحدة بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي يلاشوت.. لايف الهلال |DawriPlus


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