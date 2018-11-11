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يواجه نادي الهلال نظيره الوحدة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك عبد العزيز، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.





الهلال حقق فوزًا كبيرًا على الاتفاق 4-1، في الجولة الماضية من الدوري السعودي، واستطاع الزعيم أن يضع نفسه على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، دون أي تعادل أو هزيمة.

يلا شوت Saudi بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

كما يقدم الوحدة نتائج مميزة في بطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 8 جولات، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وهُزم في لقاء وحيد، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري.





يذكر أن الهلال أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يفوز في أول 8 جولات من الموسم، كاسرًا الرقم السابق الذي كان من نصيب الاتحاد، الذى انتصر أول 7 جولات، ومدرب الفريق الحالي جورجي جيسوس أول مدرب في تاريخ المسابقة يفوز في أول 8 مباريات مع فريق في المنافسة.

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سجل الهلال 3 أهداف على الأقل في 5 من المباريات الثمانية التي لعبها في دوري المحترفين هذا الموسم.





الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:20 بتوقيت السعودية، الـ5:20 بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة KSA Sport HD1 وتطبيق “دوري بلس”، ويعلق عليها كل من فارس عوض وعبد الله المحيسن.