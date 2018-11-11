إقبال طلابي على صناديق الاقتراع بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا



وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي بأن الجامعة اليوم تشهد عرس ديمقراطي يرسخ تجربة الديمقراطية بدورهم الإيجابي وقدرتهم على الإختيار ممثليهم من الطلاب، مضيفًا بأنه تتم انتخابات الإعادة غدًا 12 نوفمبر حال لم يتم الوصول إلي النصاب القانوني، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وكذلك انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات يوم 14نوفمبر، وفى 15 نوفمبر يتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، وكذلك انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.



وأشار الدكتور "عبد النبي" بأن كلية العلوم ترشح بها 55 مرشحًا، والحقوق 56 طالبًا، والتربية النوعية 39 مرشحًا، بينما ترشح بكلية الحاسابات 32 مرشحًا وبالألسن 56، وبالزراعة 49 مرشحًا، والتربية 45 مرشح، والتربية الفنية 38، ودار العلوم 55 مرشح، والصيدلة 37 مرشح، والآداب 46 مرشح، والتربية الرياضية 53 مرشحًا، والسياحة 55 مرشحًا، والتمريض 31 مرشح، والتربية للطفولة المبكرة ترشح بها 27 طالبة، وبالهندسة 64 مرشح، وبالطب البيطري 54، والطب البشري 61 مرشحًا، وطب الأسنان 52، مرشح وأخيرًا كلية الفنون الجميلة ترشح بها 27 مرشحًا بإجمالي 932 مرشح على مستوي الجامعة.

صرح الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا بأنه بدأت اليوم انتخابات أعضاء اللجان الطلابية بكليات جامعة المنيا "المستوي الأول"، للتصويت على انتخابات أعضاء اللجان الطلابية الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، والجوالة والخدمة العامة، والأسر، واللجنة الفنية، والعلمية بالكليات، حيث شهدت صناديق الاقتراع في 4 لجان انتخابية إقبال من الطلاب لاختيار ممثلين في اللجان الطلابية والذي بلغ عدد المرشحين بها 932 طالبًا وطالبة وذلك بعد إنتهاء فترة الدعاية الإنتخابية للطلاب والطعون.