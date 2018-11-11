تابع مباراة محمد صلاح | موعد بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام | مشاهدة القنوات الناقلة مباراة Liverpool vs Fulham | أونلاين





قال شاكيرى قائلا: "لقد فوجئت بصراحة لأننى لم أكن أعتقد أننى سأبدأ بشكل جيد مثلما فعلت، لكن الأمر الإيجابى فقط هو أن تبدأ جيدًا. إنه أمر إيجابى دائمًا للفريق وكذلك للمدرب أن يعرف أنه لديه لاعبًا جيدًا إلى جانبك يمكنه مساعدة الفريق، وأنا سعيد جدًا بهذا الأمر. أنا سعيد جدًا لوجودى هنا وأحاول تقديم أفضل ما لدى كل يوم فى التدريب لمحاولة التحسن لأننى ما زلت صغيراً ويمكننى القيام بالكثير من الأمور بشكل أفضل. أنا أتعلم الكثير تحت قيادة يورغن وأنا سعيد للغاية".





تابع مباراة محمد صلاح | موعد بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام | مشاهدة القنوات الناقلة مباراةLiverpool vs Fulham | أونلاين





يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه الأول الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فولهام في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي.





تابع مباراة محمد صلاح | موعد بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام | مشاهدة القنوات الناقلة مباراةLiverpool vs Fulham | أونلاين





مقدمة عن اللقاء:

يدخل الريدز هذا اللقاء بحثا عن تحقيق فوز يعيده للمنافسة من جديد على البريمرليج، بعدما تعصر في الجولة الماضية امام ارسنال بالتعادل، ويسعى لمصالحة جماهيرة بعد الخسارة القاسية بنتيجة هدفين دون رد على يد النجم الأحمر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب رايكو ميتيتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





تابع مباراة محمد صلاح | موعد بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام | مشاهدة القنوات الناقلة مباراةLiverpool vs Fulham | أونلاين





يقدم فولهام نتائج سيئة الآن منذ انطلاقة الموسم، وضعته متزيلًا للجدول برصيد 5 نقاط، رفقة كادريف سيتي وهدرسفيلد، ولم يستطع الفريق الفوز إلا في مباراة واحدة، بينما كان التعادل حاضر في مبارتين وتلقى 8 هزائم .





تابع مباراة محمد صلاح | موعد بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام | مشاهدة القنوات الناقلة مباراةLiverpool vs Fulham | أونلاين





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من:أليسون- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- فابينيو - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر- ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح





تابع مباراة محمد صلاح | موعد بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام | مشاهدة القنوات الناقلة مباراةLiverpool vs Fulham | أونلاين





على الجانب الأخر سيكون تشكيل فولهام مكون من:سيرجيو ريكو-ماكسيم لو مارشان - تيم ريم - دينيس أودوي-ريان سيسيجنون - توم كيرني - جيان سيري - تيموثي فوسو منساه- آندريه شورله - ألكساندر ميتروفيتش - أبوباكار كامارا.





تابع مباراة محمد صلاح | موعد بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام | مشاهدة القنوات الناقلة مباراةLiverpool vs Fulham | أونلاين





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 11-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2





تابع مباراة محمد صلاح | موعد بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام | مشاهدة القنوات الناقلة مباراةLiverpool vs Fulham | أونلاين







