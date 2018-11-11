الأندية الإفريقية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية.. الأهلي يتفوق على الترجي والزمالك

واصل النادي الأهلي تربعه على قمة الأندية الإفريقية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية، رغم خسارته للقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤخرًا أمام الترجي الرياضي التونسي وذلك بعد الخسارة بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور النهائي للبطولة.

وإليكم ترتيب أكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بالألقاب القارية:

1- الأهلي

حصد الأهلي 20 بطولة قارية (8 دوري أبطال إفريقيا – 6 السوبر الافريقي – 4 كأس الكؤوس الافريقية – 1 كأس الكونفيدرالية – 1 كأس الأفروآسيوية )

2- مازيمبي

حقق فريق مازيمبي الكونغولي 11 بطولة قارية (5 دوري أبطال إفريقيا – 2 الكونفيدرالية – 1 كأس الكؤوس الافريقية – 3 السوبر الافريقي)

3- الزمالك





حصل الزمالك على 11 بطولة قارية ( 5 دوري أبطال افريقيا – 3 السوبر الافريقي – 1 كأس الكؤوس الافريقية – 2 البطولة الأفرو آسيوية)

4- النجم الساحلي

حصد النجم الساحلي التونسي 9 بطولات قارية طوال تاريخه ( 1 دوري أبطال افريقيا – 2 كأس الاتحاد الافريقي – 2 كأس الكونفيدرالية – 2 كأس الكؤوس الافريقية – 2 السوبر الافريقي)

5- الترجي





رفع الترجي رصيد بطولاته القارية لـ7 بطولات بعد تتويجه الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا وهي( 3 دوري الابطال – 1 كأس الاتحاد الإفريقي – 1 كأس الكؤوس الإفريقية – 1 كأس السوبر الافريقي – 1 كأس الافروآسيوية).

6- الرجاء

حصد الرجاء المغربي 6 بطولات قارية هي ( 3 دوري أبطال إفريقيا – 1 كأس الاتحاد الإفريقي – 1 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس الأفرو آسيوية)