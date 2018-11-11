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اتفرج HD| رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:05 م
اتفرج HD| رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line
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رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line
يحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 27 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطتين وتشيلسى صاحب الوصافة بفارق الأهداف.

رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line

يقدم الفجر الرياضي خدمة رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line ، حيث يخوض فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مواجهة جديدة ضد فريق فولهام في تمام الثانية ظهر اليوم الأحد 11-11-2018، علي ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الانجليزي موسم 2018 -2019.

       

رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line                                     

ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و 3 تعادلات، ولم يتذوق طعم الهزيمة اطلاقًا، وسجل 21 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف، بينما يتذيل فريق فولهام ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين و8 هزائم، وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

 

رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line

فريق ليفربول يسعي لتعويض هزيمته المفاجئة أمام النجم الاحمر الاسبوع الماضي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويبحث عن تحقيق الفوز على فولهام لمصالحة جماهيره وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الدوري الانجليزي لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب مع فريق مانشيستر سيتي.

 

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 

الدفاع: روبنسون، وفان دايك، ولوفرين وجوميز.

 

الوسط: هندرسون وفينالدوم وشاكيرى ومحمد صلاح وساديو مانى.

 

الهجوم: فيرمينيو.

 

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، اليوم الاحد 11 -11 – 2018 عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق المصري أحمد الطيب.


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