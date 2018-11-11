ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قافلة مهاجرى أمريكا الوسطى تواصل سيرها نحو الولايات المتحدة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:08 م
قافلة مهاجرى أمريكا الوسطى تواصل سيرها نحو الولايات المتحدة
قافلة مهاجرى أمريكا الوسطى
طباعة
خاطر عبادة
 

استأنف المئات من المهاجرين من أمريكا الوسطى مسيرتهم شمالاً عبر المكسيك في طريقهم إلى الحدود الأمريكية حيث علّق الرئيس دونالد ترامب فعلياً منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون بشكل غير قانوني.

 

ويعني أمر ترامب الصادر يوم الجمعة، والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت، أن على المهاجرين تقديم أنفسهم في موانئ الدخول الأمريكية للتأهل للحصول على اللجوء واتباع القواعد الأخرى التي كشف عنها يوم الخميس والتي تسعى إلى الحد من طلبات اللجوء.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، قال خوليو قيصر- مهاجر من هندوراس- 30 عاماً "لا يهم ما يفرضه ترامب من قواعد، ولا يمكننا العودة إلى بلداننا، لدي رصاصة في ذراعي وآخرى في كتفي، إذا عدت إلى المنزل، سيكون من الأفضل لي الذهاب مع النعش".

 

وواصلت القافلة، التي أغلبها من هندوراس، سيرها نحو الشمال مرة أخرى صباح يوم السبت بعد قضاء أربعة أيام في مكسيكو سيتي.

 

وحملوا حقائب ظهر وبطانيات وطعام والعديد منهم مع أطفال، واستقلوا المترو ثم ساروا إلى بلدة تيبوتزوتلان، وهناك تم تقديم المساعدة لهم في الحافلات والشاحنات من قبل السلطات، الذين أوقفوا حركة المرور ليطلبوا من سائقي السيارات إذا كانوا سيأخذون المهاجرين إلى مدينة كويريتارو، حيث تم إنشاء ملجأ في أحد الملاعب.

 

ومن المقرر أن يصل بعض المهاجرين إلى مدينة تيخوانا الحدودية يوم الإثنين، بينما سيصل آخرون في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى رينوسا ومدن حدودية أخرى، وفقا لملاجئ المهاجرين.

المزيد عن: قافلة المهاجرين عالم اخبار أمريكا الوسطى أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 1:10:07 PM