قافلة مهاجرى أمريكا الوسطى تواصل سيرها نحو الولايات المتحدة

استأنف المئات من المهاجرين من أمريكا الوسطى مسيرتهم شمالاً عبر المكسيك في طريقهم إلى الحدود الأمريكية حيث علّق الرئيس دونالد ترامب فعلياً منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون بشكل غير قانوني.

ويعني أمر ترامب الصادر يوم الجمعة، والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت، أن على المهاجرين تقديم أنفسهم في موانئ الدخول الأمريكية للتأهل للحصول على اللجوء واتباع القواعد الأخرى التي كشف عنها يوم الخميس والتي تسعى إلى الحد من طلبات اللجوء.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال خوليو قيصر- مهاجر من هندوراس- 30 عاماً "لا يهم ما يفرضه ترامب من قواعد، ولا يمكننا العودة إلى بلداننا، لدي رصاصة في ذراعي وآخرى في كتفي، إذا عدت إلى المنزل، سيكون من الأفضل لي الذهاب مع النعش".

وواصلت القافلة، التي أغلبها من هندوراس، سيرها نحو الشمال مرة أخرى صباح يوم السبت بعد قضاء أربعة أيام في مكسيكو سيتي.

وحملوا حقائب ظهر وبطانيات وطعام والعديد منهم مع أطفال، واستقلوا المترو ثم ساروا إلى بلدة تيبوتزوتلان، وهناك تم تقديم المساعدة لهم في الحافلات والشاحنات من قبل السلطات، الذين أوقفوا حركة المرور ليطلبوا من سائقي السيارات إذا كانوا سيأخذون المهاجرين إلى مدينة كويريتارو، حيث تم إنشاء ملجأ في أحد الملاعب.

ومن المقرر أن يصل بعض المهاجرين إلى مدينة تيخوانا الحدودية يوم الإثنين، بينما سيصل آخرون في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى رينوسا ومدن حدودية أخرى، وفقا لملاجئ المهاجرين.