كيفية تحضير بيتزا مارجريتا في المنزل؟

المقادير

- للعجينة:

طحين : 3 أكواب ونصف

ملح : ملعقة صغيرة

الماء : كوب

الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

سكر : ملعقة صغيرة

- للحشو :

صوص البيتزا : 2 كوب (جاهز)

جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

1. اخلطي الطحين مع الملح في وعاء.





2. اخلطي الماء مع الخميرة والسكر واتركيه لمدة 5 دقائق حتى تفور الخميرة.





3. أضيفي نصف كمية الطحين لخليط الماء والخميرة واعجيني باليد.





4. أضيفي باقي كمية الطحين مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.





5. ادهني العجين بالقليل من الزيت وضعيها في وعاء وغطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتحمر العجين.





6. سخني الفرن على حرارة 260 درجة.





7. قسمي العجين إلى 4 كرات.





8. مدي العجين على سطح مرشوش طحين حسب السماكة المفضلة.





9. ضعي العجين في صينية البيتزا.





10. وزعي زيت الزيتون على العجين ثم صوص البيتزا والجبن الموزريلا.



