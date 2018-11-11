سهم "نور للاستثمار المالي" الكويتية يصعد لأعلى مستوياته خلال 10 أشهر

ارتفع سهم شركة نور للاستثمار المالي في بورصة الكويت، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث احتل السهم المرتبة الثانية بين أعلى ارتفاعات السوق في تمام الساعة 11:38 قبل ظهر اليوم.





ونجح السهم في الارتفاع خلال الفترة بنحو 7.5% صعوداً إلى سعر 62 فلساً، رابحاً 4.3 فلس دفعته لبلوغ أعلى مستوياته خلال 10 أشهر.





وجاء ارتفاع السهم اليوم على عكس أداء قطاع الخدمات المالية المدرج به السهم، الذي تراجع مؤشره في تلك الأثناء بنسبة 0.4%.





كما خالف السهم أداء مؤشرات البورصة الكويتية الثلاثة، التي تراجعت حتى اللحظة بواقع 0.04% للأول، و0.06% للعام، و0.12% للمؤشر الرئيسي.





وشهد سهم "نــور" اليوم ثاني أنشط حجم تداول له في العام الجاري بنحو 9.5 مليون سهم تصدر بها كميات البورصة الكويتية، فيما شهد أنشط سيولة له خلال عامين بقيمة 578.24 ألف دينار تُعد رابع أكبر قيمة تداول بالسوق اليوم.





وتزايدت طلبات الشراء الكلية على السهم في تلك الأثناء ليصل حجمها إلى قرابة 3 ملايين سهم، فيما بلغ حجم عروض البيع الكلية من السهم نحو 2.23 مليون سهم.



