تعرف على رسالة أحمد حلمي لفريق برنامجه الجديد

نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام صورة مع فريق عمل برنامجه الجديد " نجوم صغار" والذي يعود فيه لتقديم البرامج، والذي يُعرض على قناة "Mbc 1"

وكتب حلمي معلقًا على الصورة: "أحلى فريق عمل.. أحلي طاقة أحلى إخلاص أحلى تفاني وحقيقي أحلى أيام كانت معاكوا. شكرا جزيلا ليكوا يا فريق عمل".





وكانت قناة "Mbc 1"، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام موعد عرض برنامج "نجوم صغار"، للفنان أحمد حلمي، حيث تنطلق أولى الحلقات، اعتبارًا من يوم 17 نوفمبر الجاري.





يُذكر أن برنامج "نجوم صغار" يجمع العديد من الأطفال، الذين يتمتعون بمواهب عدة، سواء في الغناء أو الرياضة أو الرقص، حيث يستعرضونها على المسرح، فهو نسخة عربية من البرنامج العالمي الذي يحمل نفس الاسم "Little Big Stars"، وقدم الفنان أحمد حلمي مجموعة من البرامج للأطفال منها برنامج "من سيربح البونبون".