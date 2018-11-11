شاهد ليفربول الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام hd .. مباراة ليفربول وفولهام مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي HD

ليس هذا فحسب بل سيكون الحارس البرازيلى أليسون ودفاع ليفربول على موعد مع التاريخ أيضاً، حال نجاح "الريدز" فى الحفاظ على نظافة شباكه فى مباراة ليفربول.





وستكون هذه المرة الأولى فى تاريخ نادى ليفربول التى تهتز فيها شباكه "5 مرات" بعد مرور هذا العدد من الجولات خلال الموسم.





ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 27 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطتين وتشيلسى صاحب الوصافة بفارق الأهداف، بينما يحتل فولهام المركز الـ 20 والأخير برصيد خمس نقاط، وذلك قبل إنطلاق منافسات الجولة.



