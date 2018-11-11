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المستشار العسكري للأقصر: تحويل المدارس إلى عسكرية يهدف للانضباط والولاء

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:07 م
المستشار العسكري للأقصر: تحويل المدارس إلى عسكرية يهدف للانضباط والولاء
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طاهر الحساني
 
قال العقيد وائل السعيد المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، إن الدولة أخذت على عاتقها تحويل عدد من المدارس من النظام المدني إلى النظام العسكري مع بداية كل عام دراسي في جميع محافظات الجمهورية.

ودشنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم احتفالية كبرى، لتحويل مدرستي خالد بن الوليد الثانوية بنين، وأرمنت الثانوية بنين، من مدارس مدنية إلى مدرستين عسكريتين.

وأوضح المستشار العسكري للأقصر، أن ذلك يأتي في اطار اهتمام الدولة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ويكون بتدريس مادة التربية العسكرية وتحية العلم، وذلك لتعميق الانتماء والوطنية والانضباط بين الطلاب وحب العسكرية والولاء لمصر.

جدير بالذكر، أنه بتحويل المدرستين، أصبحت الأقصر تمتلك 3 مدارس عسكرية على مستوى المحافظة.
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