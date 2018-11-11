الأوليمبي يتجمع في القاهرة قبل التوجه للإسكندرية

تجمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الإوليمبي بقيادة شوقي غريب المدقر الفني، واللاعبين داخل أحد فنادق القاهرة صباح اليوم قبل إنطلاق المعسكر المغلق بالإسكندرية.





ومن المقرر أن تغادر بعثة الفراعنة الصغار إلى الإسكندرية، الواحدة ظهرًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي تونس، والجزائر وديًا 15 و 19 نوفمبر الجاري.





ويستعد المنتخب الأوليمبي لنهائيات كأس الإمم الإفريقية العام المقبل بالقاهرة تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



