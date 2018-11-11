بث مباشر مباراة Liverpool vs Fulham اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | on line | اتش دي

قال شاكيرى لموقع ليفربول الرسمى عبر الإنترنت: "إن الأمور تسير بشكل جيد للغاية، أعتقد أنك تستطيع أن ترى ذلك أيضًا على أرض الملعب. يسعدنى جدًا أن أكون هنا وأنا أستقر بشكل جيد، لكننى أعتقد أنه الأمور ستصبح أفضل كثيرًا، عندما استقر هنا لفترة أطول. أنا سعيد جدًا. الجميع يساعدنى، على أرض الملعب وخارج الملعب. لم أكن بحاجة إلى الكثير من المساعدة خارج الملعب لأننى كنت أعيش هنا فى إنجلترا منذ ثلاث سنوات، وعندما احتجت إلى بعض المساعدة على أرض الملعب، ساعدنى جميع اللاعبين بشكل جيد جدًا. لقد ساعدنى المدرب كثيرًا فى التحسن وهذا هو أهم شىء".





بث مباشر مباراة Liverpool vs Fulham اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | on line | اتش دي





يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه الأول الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فولهام في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي.





بث مباشر مباراة Liverpool vs Fulham اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | on line | اتش دي





مقدمة عن اللقاء:

يدخل الريدز هذا اللقاء بحثا عن تحقيق فوز يعيده للمنافسة من جديد على البريمرليج، بعدما تعصر في الجولة الماضية امام ارسنال بالتعادل، ويسعى لمصالحة جماهيرة بعد الخسارة القاسية بنتيجة هدفين دون رد على يد النجم الأحمر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب رايكو ميتيتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





بث مباشر مباراة Liverpool vs Fulham اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | on line | اتش دي





يقدم فولهام نتائج سيئة الآن منذ انطلاقة الموسم، وضعته متزيلًا للجدول برصيد 5 نقاط، رفقة كادريف سيتي وهدرسفيلد، ولم يستطع الفريق الفوز إلا في مباراة واحدة، بينما كان التعادل حاضر في مبارتين وتلقى 8 هزائم .





بث مباشر مباراة Liverpool vs Fulham اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | on line | اتش دي





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من:أليسون- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- فابينيو - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر- ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح





بث مباشر مباراة Liverpool vs Fulham اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | on line | اتش دي





على الجانب الأخر سيكون تشكيل فولهام مكون من:سيرجيو ريكو-ماكسيم لو مارشان - تيم ريم - دينيس أودوي-ريان سيسيجنون - توم كيرني - جيان سيري - تيموثي فوسو منساه- آندريه شورله - ألكساندر ميتروفيتش - أبوباكار كامارا.





بث مباشر مباراة Liverpool vs Fulham اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | on line | اتش دي





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 11-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2





بث مباشر مباراة Liverpool vs Fulham اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | on line | اتش دي







