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لرجيم صحي.. طريقة عمل شوربة البصل والطماطم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:05 م
لرجيم صحي.. طريقة عمل شوربة البصل والطماطم
شوربة بالبصل والطماطم
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المقادير
- البصل الأخضر : 6 عود (مفروم) 
- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مفروم) 
- طماطم : 2 حبة 
- الكرفس : كوب (مفروم) 
- البقدونس : كوب (مفروم) 
- الملفوف : كوبان (مفروم) 
- مسحوق شوربة البصل : عبوة (جاهزة، وتباع بالسوبرماركت) 
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
طريقة التحضير
1. نضع البصل والفلفل والكرفس والبقدونس والملفوف في قدر على النار مع 4 كوب ماء بحيث يغمر الماء الخضار.

2. نضيف مغلف الشوربة الجاهزة والبهارات والملح والبندورة.

3. يترك القدر على النار حتى  يغلي لمده ١٠ دقائق ثم نخفف حرارة النار ويترك حتى تنضج الخضراوات جيداً.
المزيد عن: كتشينو طريقة عمل شوربة البصل المطبخ الطماطم الطبخ التحضير
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