لرجيم صحي.. طريقة عمل شوربة البصل والطماطم

المقادير

- البصل الأخضر : 6 عود (مفروم)

- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مفروم)

- طماطم : 2 حبة

- الكرفس : كوب (مفروم)

- البقدونس : كوب (مفروم)

- الملفوف : كوبان (مفروم)

- مسحوق شوربة البصل : عبوة (جاهزة، وتباع بالسوبرماركت)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. نضع البصل والفلفل والكرفس والبقدونس والملفوف في قدر على النار مع 4 كوب ماء بحيث يغمر الماء الخضار.





2. نضيف مغلف الشوربة الجاهزة والبهارات والملح والبندورة.



