ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وفولهام بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف محمد صلاح

يواجه النجم المصرى محمد صلاح العديد من التحديات مع نادى ليفربول، الذى يستضيف فولهام فى الثانية ظهر الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





التقرير التالى يسلط الضوء على التحديات التى تواجه محمد صلاح مع ليفربول فى مباراة فولهام..

ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وفولهام بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف محمد صلاح

علاج مشكلة إهدار الفرص

يعانى النجم المصرى محمد صلاح من مسلسل إهدار الفرص خلال المباريات التى خاضها مع ليفربول فى الفترة الاخيرة بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وفولهام بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف محمد صلاح

وتعرض محمد صلاح لانتقادات من جانب جماهير ليفربول بسبب إهداره للعديد من الفرص التهديفية فى مباراة النجم الأحمر الصربى التى أقيمت الأسبوع الماضى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال أوروبا، والتى انتهت بفوز النجم الأحمر 2 – 0.

ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وفولهام بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف محمد صلاح

مواصلة التألق على ملعب "آنفيلد"





يسعى محمد صلاح لمواصلة تفوقه فى ملعب "آنفيلد"، عندما يستضيف ليفربول نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الـ 12 بمسابقة الدورى الإنجليزى.

ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وفولهام بث مباشر اليوم الثلاثاء في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف محمد صلاح

ويمتلك محمد صلاح سجلاً تهديفياً مميزاً على ملعب "آنفيلد"، بعدما تمكن من تسجيل 33 هدفاً فى 35 مباراة خاضها على ملعب "آنفليد" فى جميع المسابقات منذ انضمامه لصفوفه ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالى مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز".