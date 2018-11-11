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التباين يسيطر على أداء مؤشرات البورصة الكويتية بمستهل التعاملات

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:56 م
التباين يسيطر على أداء مؤشرات البورصة الكويتية بمستهل التعاملات
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نيفين سمير
 

تباينت المؤشرات الكويتية في تمام الساعة 10:10 صباح اليوم الأحد، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.16%، فيما تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.05% و0.16% على الترتيب.

وتصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات في تلك الأثناء بنمو نسبته 0.7%، فيما جاء قطاع الخدمات المالية على رأس التراجعات بانخفاض معدله 0.28%.

وجاء سهم "الوطنية القابضة" على رأس القائمة الخضراء بنمو نسبته 9.74%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء متراجعاً بواقع 10%.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية حتى 46.3 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 1580 صفقة، حققت سيولة بقيمة 4.2 مليون دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 483 ألف دينار متراجعاً 0.17%، فيما تصدر سهم "نــور" نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 5.03 مليون سهم مرتفعاً 7.45%.

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