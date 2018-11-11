يقدم الفجر الرياضي خدمة رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line ، حيث يخوض فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مواجهة جديدة ضد فريق فولهام في تمام الثانية ظهر اليوم الأحد 11-11-2018، علي ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الانجليزي موسم 2018 -2019.

لايف - الأن (بدون تقطيع) مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه الأول الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فولهام في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي.





مقدمة عن اللقاء:

يدخل الريدز هذا اللقاء بحثا عن تحقيق فوز يعيده للمنافسة من جديد على البريمرليج، بعدما تعصر في الجولة الماضية امام ارسنال بالتعادل، ويسعى لمصالحة جماهيرة بعد الخسارة القاسية بنتيجة هدفين دون رد على يد النجم الأحمر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب رايكو ميتيتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

لايف - الأن (بدون تقطيع) مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live



يقدم فولهام نتائج سيئة الآن منذ انطلاقة الموسم، وضعته متزيلًا للجدول برصيد 5 نقاط، رفقة كادريف سيتي وهدرسفيلد، ولم يستطع الفريق الفوز إلا في مباراة واحدة، بينما كان التعادل حاضر في مبارتين وتلقى 8 هزائم .





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من:أليسون- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- فابينيو - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر- ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

لايف - الأن (بدون تقطيع) مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live



على الجانب الأخر سيكون تشكيل فولهام مكون من:سيرجيو ريكو-ماكسيم لو مارشان - تيم ريم - دينيس أودوي-ريان سيسيجنون - توم كيرني - جيان سيري - تيموثي فوسو منساه- آندريه شورله - ألكساندر ميتروفيتش - أبوباكار كامارا.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 11-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة

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