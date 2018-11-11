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يستضيف نادي ليفربول، فريق فولهام اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA







يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه الأول الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فولهام في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي.





يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA







مقدمة عن اللقاء:

يدخل الريدز هذا اللقاء بحثا عن تحقيق فوز يعيده للمنافسة من جديد على البريمرليج، بعدما تعصر في الجولة الماضية امام ارسنال بالتعادل، ويسعى لمصالحة جماهيرة بعد الخسارة القاسية بنتيجة هدفين دون رد على يد النجم الأحمر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب رايكو ميتيتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA







يقدم فولهام نتائج سيئة الآن منذ انطلاقة الموسم، وضعته متزيلًا للجدول برصيد 5 نقاط، رفقة كادريف سيتي وهدرسفيلد، ولم يستطع الفريق الفوز إلا في مباراة واحدة، بينما كان التعادل حاضر في مبارتين وتلقى 8 هزائم .





يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA







التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من:أليسون- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- فابينيو - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر- ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح





يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA







على الجانب الأخر سيكون تشكيل فولهام مكون من:سيرجيو ريكو-ماكسيم لو مارشان - تيم ريم - دينيس أودوي-ريان سيسيجنون - توم كيرني - جيان سيري - تيموثي فوسو منساه- آندريه شورله - ألكساندر ميتروفيتش - أبوباكار كامارا.





يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA







موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 11-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة

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