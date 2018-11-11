ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تشكيل ليفربول أمام فولهام.. محمد صلاح للهجوم مع الثنائي الخطير

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:07 م
تشكيل ليفربول أمام فولهام.. محمد صلاح للهجوم مع الثنائي الخطير
محمد صلاح
طباعة
أحمد عصام
 

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تشكيل فريقه لمباراة فولهام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

 

وتواجد محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيل الأساسي لفريقه أمام فولهام.

 

تشكيل ليفربول أمام فولهام

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

خط الدفاع: جوميز وفان دايك وروبرتسون وأرنولد

 

خط الوسط: فينالدوم وفابينيو وشاكيري

 

خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو

 

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول وفولهام ليفربول فولهام الدوري الانجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 1:10:01 PM