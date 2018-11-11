تشكيل ليفربول أمام فولهام.. محمد صلاح للهجوم مع الثنائي الخطير
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:07 مأحمد عصام
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تشكيل فريقه لمباراة فولهام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.
وتواجد محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيل الأساسي لفريقه أمام فولهام.
تشكيل ليفربول أمام فولهام
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: جوميز وفان دايك وروبرتسون وأرنولد
خط الوسط: فينالدوم وفابينيو وشاكيري
خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو
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