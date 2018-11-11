مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. مباراة ليفربول وفولهام الدوري الانجليزي live koora

يدخل نادي ليفربول اليوم الأحد مباراة مهمة أمام فولهام بالجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي يستضيفها ملعب أنفيلد.





ويحاول "يورجن كلوب" المدير الفني للريدز من تلك المباراة العودة إلى نغمة الفوز من جديد بعد مباراتين أمام آرسنال وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الإمارات والخسارة أمام ريد ستار الصربي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا بالأسبوع الماضي.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. مباراة ليفربول وفولهام الدوري الانجليزي live koora





المباراة نظرياً سهلة لصالح ليفربول الذي يلعب على أرضه وجماهيره، أمام فريق لم يحقق الفوز في آخر ست مباريات له ببطولتي الدوري وكأس كاراباو ويحتل ذيل الترتيب في جدول البريمييرليج برصيد خمس نقاط فقط.





الهدف من اللقاء هو استمرار ليفربول في الضغط على المنافسين في صراع القمة، وعدم فقدان المزيد من النقاط في ظل حفاظ مانشستر سيتي على نتائجه الإيجابية والتواجد في صدارة البطولة.





التشكيل المتوقع لنادي ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

أليسون، جوميز، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، شاكيري، فيرمينو، ماني، محمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. مباراة ليفربول وفولهام الدوري الانجليزي live koora





التشكيل المتوقع لنادي فولهام أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

ريكو، فوسو مانساه، أودوي، لو مارشان، سيسينون، كاريني، أنجيسا، سيري، فييتو، شورله، ميتروفيتش.





موعد مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي

حددت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية شاشتها "BeinSports HD2" لبث المباراة على الهواء مباشرة على القمرين نايل سات وسهيل سات.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. مباراة ليفربول وفولهام الدوري الانجليزي live koora





معلق مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي

أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الفريقين للمعلق "أحمد الطيب".

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. مباراة ليفربول وفولهام الدوري الانجليزي live koora