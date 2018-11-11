ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم يلا شوت مباشر KORA

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:56 م
رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم يلا شوت مباشر KORA
طباعة
عمرو عادل
 

يقدم الفجر الرياضي خدمة رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line ، حيث يخوض فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مواجهة جديدة ضد فريق فولهام في تمام الثانية ظهر اليوم الأحد 11-11-2018، علي ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الانجليزي موسم 2018 -2019.


رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم يلا شوت مباشر KORA


ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و 3 تعادلات، ولم يتذوق طعم الهزيمة اطلاقًا، وسجل 21 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف، بينما يتذيل فريق فولهام ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين و8 هزائم، وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم يلا شوت مباشر KORA

فريق ليفربول يسعي لتعويض هزيمته المفاجئة أمام النجم الاحمر الاسبوع الماضي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويبحث عن تحقيق الفوز على فولهام لمصالحة جماهيره وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الدوري الانجليزي لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب مع فريق مانشيستر سيتي.

رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم يلا شوت مباشر KORA

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 

الدفاع: روبنسون، وفان دايك، ولوفرين وجوميز.

 

الوسط: هندرسون وفينالدوم وشاكيرى ومحمد صلاح وساديو مانى.

 

الهجوم: فيرمينيو.

رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم يلا شوت مباشر KORA

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، اليوم الاحد 11 -11 – 2018 عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق المصري أحمد الطيب.

رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم يلا شوت مباشر KORA

المزيد عن: موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم بث مباشر مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول وفولهام مشاهدة ليفربول ضد فولهام مباشر ليفربول وفولهام مباراة ليفربول وفولهام مباشر مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام اليوم مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 1:20:07 PM