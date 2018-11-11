رابط سريع liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم يلا شوت مباشر KORA

يقدم الفجر الرياضي خدمة رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Online – كول كورة liverpool | koora live on line ، حيث يخوض فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مواجهة جديدة ضد فريق فولهام في تمام الثانية ظهر اليوم الأحد 11-11-2018، علي ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الانجليزي موسم 2018 -2019.





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ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و 3 تعادلات، ولم يتذوق طعم الهزيمة اطلاقًا، وسجل 21 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف، بينما يتذيل فريق فولهام ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين و8 هزائم، وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

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فريق ليفربول يسعي لتعويض هزيمته المفاجئة أمام النجم الاحمر الاسبوع الماضي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويبحث عن تحقيق الفوز على فولهام لمصالحة جماهيره وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الدوري الانجليزي لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب مع فريق مانشيستر سيتي.

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ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبنسون، وفان دايك، ولوفرين وجوميز.

الوسط: هندرسون وفينالدوم وشاكيرى ومحمد صلاح وساديو مانى.

الهجوم: فيرمينيو.

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ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، اليوم الاحد 11 -11 – 2018 عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق المصري أحمد الطيب.