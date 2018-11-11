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يخوض فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مواجهة جديدة ضد فريق فولهام في تمام الثانية ظهر اليوم الأحد 11-11-2018، علي ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الانجليزي موسم 2018 -2019.









ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و 3 تعادلات، ولم يتذوق طعم الهزيمة اطلاقًا، وسجل 21 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف، بينما يتذيل فريق فولهام ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين و8 هزائم، وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.





بث حي HD رابط سريع لايف| ليفربول اليوم بث مباشر – مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام – بدون تقطيع الآن شاهد (محمد صلاح) HD TV









فريق ليفربول يسعي لتعويض هزيمته المفاجئة أمام النجم الاحمر الاسبوع الماضي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويبحث عن تحقيق الفوز على فولهام لمصالحة جماهيره وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الدوري الانجليزي لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب مع فريق مانشيستر سيتي.





لايف| ليفربول اليوم بث مباشر – مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام – بدون تقطيع الآن





بث حي HD رابط سريع لايف| ليفربول اليوم بث مباشر – مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام – بدون تقطيع الآن شاهد (محمد صلاح) HD TV





ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:









حراسة المرمى: أليسون بيكر.









الدفاع: روبنسون، وفان دايك، ولوفرين وجوميز.









الوسط: هندرسون وفينالدوم وشاكيرى ومحمد صلاح وساديو مانى.









الهجوم: فيرمينيو.





بث حي HD رابط سريع لايف| ليفربول اليوم بث مباشر – مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام – بدون تقطيع الآن شاهد (محمد صلاح) HD TV









ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، اليوم الاحد 11 -11 – 2018 عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق المصري أحمد الطيب.

















بث حي HD رابط سريع لايف| ليفربول اليوم بث مباشر – مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام – بدون تقطيع الآن شاهد (محمد صلاح) HD TV