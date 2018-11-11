كتالوج ياباني الكتروني لترويج المعالم السياحية والأثرية للمنيا



وطالب زناتي خلال رسالته بالعمل على تنظيم فعاليات سياحية متنوعة جاذبة للسائحين بهدف دعم وتنشيط السياحة خلال المرحلة المقبلة وخاصة ان محافظة المنيا تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لذلك.



وأجرى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اتصالا هاتفيا بالدكتور حسين الزناتي، عقب عرض تجربته الرائدة "زناتى ستايل"، خلال إحدى جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أشاد المحافظ بالنماذج المصرية المشرفة والناجحة في كافة دول العالم، واثني على التجربة الرائدة في تطوير التعليم وصقل المهارات، ونقلها من اليابان إلى مصر مع الاهتمام ببناء الشخصية، وكيفية تطبيق هذا المفهوم في قرى محافظة المنيا والتي ينتمى إليها دكتور حسين.



قال الدكتور حسين الزناتى، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، إنه تم تصميم كتالوج ياباني الكتروني يضم أشهر المعالم السياحية والاثرية بمحافظة المنيا للمساهمة في ترويج تلك المعالم في اليابان.وأعرب "زناتي "خلال رسالة مسجلة بالفيديو، ارسلها للواء قاسم حسين محافظ المنيا عن خالص سعادته بإعلان وزارة الخارجية اليابانية رفع حظر السفر عن كل المناطق السياحية في مصر، ومنها محافظة المنيا، والتي تعد أحد أهم المزارات السياحية المفضلة لدى السائح الياباني.