ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كتالوج ياباني الكتروني لترويج المعالم السياحية والأثرية للمنيا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:56 م
كتالوج ياباني الكتروني لترويج المعالم السياحية والأثرية للمنيا
الدكتور حسين الزناتى
طباعة
احمد الخميسي
 
قال الدكتور حسين الزناتى، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، إنه تم تصميم كتالوج ياباني الكتروني يضم أشهر المعالم السياحية والاثرية بمحافظة المنيا للمساهمة في ترويج تلك المعالم في اليابان.
وأعرب "زناتي "خلال رسالة مسجلة بالفيديو، ارسلها للواء قاسم حسين محافظ المنيا عن خالص سعادته بإعلان وزارة الخارجية اليابانية رفع حظر السفر عن كل المناطق السياحية في مصر، ومنها محافظة المنيا، والتي تعد أحد أهم المزارات السياحية المفضلة لدى السائح الياباني.

وطالب زناتي خلال رسالته بالعمل على تنظيم فعاليات سياحية متنوعة جاذبة للسائحين بهدف دعم وتنشيط السياحة خلال المرحلة المقبلة وخاصة ان محافظة المنيا تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لذلك.

وأجرى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اتصالا هاتفيا بالدكتور حسين الزناتي، عقب عرض تجربته الرائدة "زناتى ستايل"، خلال إحدى جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أشاد المحافظ بالنماذج المصرية المشرفة والناجحة في كافة دول العالم، واثني على التجربة الرائدة في تطوير التعليم وصقل المهارات، ونقلها من اليابان إلى مصر مع الاهتمام ببناء الشخصية، وكيفية تطبيق هذا المفهوم في قرى محافظة المنيا والتي ينتمى إليها دكتور حسين.
المزيد عن: يابان مصر كتالوج اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 1:20:07 PM