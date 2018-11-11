يلا شوت Hd .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي بدون تقطيع | Yalla Shoot | ديربي

نعرض رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر قي قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد معقل السيتزين، وسنتعرف معاً على القنوات المفتوحة التي يمكنكم من خلالها مشاهدة القمة الإنجليزية والديربي المنتظر اليوم الأحد 11 نوفمبر.

يلا شوت Hd .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي بدون تقطيع | Yalla Shoot | ديربي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يلا شوت

يشهد ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر قمة عالمية يُنتظر مشاهدة أحداثها من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وهو اللقاء الذي يجمع بين مانشستر يونايتد زعيم الكرة الإنجليزية، ومانشستر سيتي متصدر البطولة وحامل اللقب، وتشهد تلك المواجهة ثنائيات من طابع خاص، حيث ستكون المواجهة الكلاسيكية في عالم التدريب بين الداهية البرتغالي جوزيه مورينيو، والفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا.

يلا شوت Hd .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي بدون تقطيع | Yalla Shoot | ديربي

يوتيوب مباراة مانشستر يونايتد والسيتي بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة منقولة حصرياً عبر شبكة قنوات bein sports hd القطرية، صاحبة الحقوق الحصرية والمباشرة لنقل مباريات البريميرليغ منذ سنوات، وستقوم مجموعة من القنوات المفتوحة الأخرى على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات بنقل المباراة مجاناً.

يلا شوت Hd .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي بدون تقطيع | Yalla Shoot | ديربي

ديربي العمالقة .. السيتي يستضيف اليونايتد

يدخل فريق مانشستر يونايتد مواجهته ضد جاره مانشستر سيتي بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد الفوز على يوفنتوس زعيم الكرة الإيطالية في تورينو بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من مباريات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث جاء فوز اليونايتد على اليوفي ليؤكد تحسن مستوى كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال مباريات الفريق الماضية على المستويين المحلي والقاري، في حين يواصل فريق بيب جوارديولا صولاته وجولاته منذ الموسم الماضي، وتحقيق الإنتصارات المتتالية بنتائج كبيرة على المستوى المحلي والأوروبي، وكان أخرها سداسية الفريق أمام شاختار الأوكراني.

يلا شوت Hd .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي بدون تقطيع | Yalla Shoot | ديربي

وكانت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الماضية في البريميرليغ قد انتهت بفوز اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نفس الملعب “ملعب الاتحاد”، بعد أن حول تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول لفوز بالثلاثة في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي بول بوجبا التي تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة اليوم بداعي الإصابة.

يلا شوت Hd .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي بدون تقطيع | Yalla Shoot | ديربي

موقف الفريقين في البريميرليغ

بالرغم من تفاوت موقف خصمي مباراة اليوم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية، إلا أن دائماً ما يكون للديربي حسابات أخرى، لا تعترف بمستوى الفريقين بالوقت الراهن، أو بوضعيتهم في الدوري، حيث يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق المسابقة المحلية برصيد 29 نقطة، في حين يتمركز اليونايتد في المرتبة الثامنة برصيد 20 نقطة، وفي حال نجح اليونايتد في تكرار الفوز على السيتي سيقلص فارق النقاط إلى ست بعد مرور 12 جولة على بداية البريميرليغ.

يلا شوت Hd .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي بدون تقطيع | Yalla Shoot | ديربي

قبل بداية اللقاء سنضع بين إيديكم رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي أون لاين بجودة عالية، لذا يرجى منكم تحديث الصفحة بإستمرار. يلا شوت Hd .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي بدون تقطيع | Yalla Shoot | ديربي وأعلن جوزيه مورينيو عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الديربي أمام السيتي، حيث شهدت غياب الدولي الفرنسي بول بوجبا بداعي الإصابة، بينما كان بها خبر سعيد للجماهير وهو عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعد غيابه الفترة الأخيرة.