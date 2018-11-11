أبرزها "مقتل 50 حوثيًا في مواجهات مع المقاومة".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية، فضلًا عن مقتل 50 حوثيًا في مواجهات مع المقاومة وغارات للتحالف بالحديدة.





إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالإسكندرية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي منطقة الكيلو 52 دائرة القسم .





بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "م اا" 50 سنة سائق مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية، بالطريق المشار إليه انحرفت تجاهه إحدى السيارات، وعند مفاداتها اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها بجانب الطريق.





أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وعدد 8 من مستقليها باشتباه كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى العامرية العام للعلاج، تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.





مصر تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشيو

وأدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، التفجير الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، مما أسفر عن وفاة نحو ٤١ شخصا وإصابة ١٠٦ آخرين.

وقدّمت مصر خالص التعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وأعربت عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على وقوفها مع الصومال الشقيق فى مواجهة الإرهاب البغيض الذي يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.





ترحيل 17 مهاجرًا إفريقيا

بينما رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي، 17 مهاجرًا أفريقيا غير شرعيين، حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية.





ووصل المرحلون على متن عدة رحلات، ضمت مهاجرين من عدة دول أفريقية، وتم ترحيلهم على الطائرات المتجهة إلى بلادهم بعد فحص أوراقهم وإخطار سفارات دولهم بالقاهرة.





مقتل 50 حوثيًا في مواجهات مع المقاومة

فيما أعلنت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، مقتل نحو 50 من ميليشيات الحوثي، وإصابة عشرات آخرين في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة وغارات التحالف العربي في الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) أن مقاطع مصورة أظهرت سيطرة قوات المقاومة اليمنية على شوارع رئيسية في مدينة الحديدة، وذلك بعد معارك عنيفة بإسناد من التحالف العربي.





واندلعت معارك بين قوات المقاومة اليمنية والميليشيات الانقلابية في شارع صنعاء الذي يمتد وسط المدينة من مجمع إخوان ثابت الصناعي، كما دارت مواجهات مماثلة على امتداد الخط الترابي المؤدى شمالا إلى مدينة الصالح تخللها قصف متبادل، وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية لإسناد المقاومة على الأرض من بينها غارات استهدفت تجمعات بالقرب من مبنى الهجرة والجوازات.





على جانب متصل، أفادت مصادر بأن قوات المقاومة اليمنية تمكنت من تمشيط مستشفى 22 مايو وشارع الخمسين من ميليشيات الحوثي في الحديدة.





وأشارت المصادر- حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية- إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات في معارك بالحديدة، فيما تتواصل الاشتباكات في حي 7 يوليو بالقرب من مطار الحديدة.





يشار إلى أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة سيطرت أمس على مستشفى 22 مايو الواقع بشارع الخمسين في مدينة الحديدة غرب اليمن بعد محاصرة عناصر ميليشيا الحوثي وسط انهيارات كبيرة في دفاعاتها بالمدخل الجنوبي للمدينة.





وقالت مصادر يمنية، أن قيادات حوثية رفيعة تمردت على توجيهات زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ورفضت الانصياع لأوامره في معارك الحديدة.



