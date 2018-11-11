يلا شوت HD - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد (Derby) بث مباشر كورة ستار مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد kora star

عرض رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر قي قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد معقل السيتزين، وسنتعرف معاً على القنوات المفتوحة التي يمكنكم من خلالها مشاهدة القمة الإنجليزية والديربي المنتظر اليوم الأحد 11 نوفمبر.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد (Derby) بث مباشر كورة ستار مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد kora star

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يلا شوت

يشهد ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر قمة عالمية يُنتظر مشاهدة أحداثها من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وهو اللقاء الذي يجمع بين مانشستر يونايتد زعيم الكرة الإنجليزية، ومانشستر سيتي متصدر البطولة وحامل اللقب، وتشهد تلك المواجهة ثنائيات من طابع خاص، حيث ستكون المواجهة الكلاسيكية في عالم التدريب بين الداهية البرتغالي جوزيه مورينيو، والفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد (Derby) بث مباشر كورة ستار مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد kora star

يوتيوب مباراة مانشستر يونايتد والسيتي بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة منقولة حصرياً عبر شبكة قنوات bein sports hd القطرية، صاحبة الحقوق الحصرية والمباشرة لنقل مباريات البريميرليغ منذ سنوات، وستقوم مجموعة من القنوات المفتوحة الأخرى على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات بنقل المباراة مجاناً.