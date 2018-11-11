كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 1-11-2018 (الدوري الانجليزي) Derby man city HD

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد





يستضيف مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد في إستاد الاتحاد اليوم الأحد 11 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.





دربي مدينة مانشستر سيبث حصرياً على beIN SPORTS HD 2.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بث مباشر عبر الانترنت

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 1-11-2018 (الدوري الانجليزي) Derby man city HD

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.





وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 1-11-2018 (الدوري الانجليزي) Derby man city HD





التقديم الفني





ستكون الفرصة متاحة لمانشستر سيتي حامل اللقب أن يبتعد بفارق 12 نقطة عن جاره وغريمه مانشستر يونايتد.





وصحيح أن سيتي يتصدر الترتيب بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي وليفربول، والأندية الثلاثة لم تخسر بعد في البريميرليغ"، إلا أنه بدا عديم الشفقة في الأسابيع الأخيرة، على غرار موسمه الماضي في الدوري عندما سجل 100 نقطة قياسية في طريقه نحو إحراز اللقب.





سيتي الفائز 6-1 على ساوثهامبتون في مباراته الأخيرة في الدوري ثم 6-صفر على شاختار دانيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، يملك ذكرى سيئة من نسخة الدوري الماضي، عندما حرمه مانشستر يونايتد مؤقتاً من التتويج في ملعب "الاتحاد"، إذ قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز معنوي 3-2.





نتيجة لم تؤثر كثيراً في سحب مستمر لبساط السيطرة في المدينة نحو التشكيلة الزرقاء، وذلك منذ اعتزال مدرب يونايتد الأسطوري السير الإسكتلندي أليكس فيرغوسون.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 1-11-2018 (الدوري الانجليزي) Derby man city HD

منذ ذلك الوقت، فشل يونايتد في التفوق على سيتي في صدارة ترتيب نهاية الموسم، وحالياً يتخلف بفارق تسع نقاط عن فريق المدرب الإسباني الفذ جوسيب غوارديولا.





مع ذلك، يخوض يونايتد المباراة بعد تحقيقه انتصاراً معنوياً كبيراً على أرض يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال (2-1)، عندما قلب تأخره في اللحظات الأخيرة إلى فوز حسن وضعه في ترتيب مجموعته.





كما أن رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حققوا فوزين متتاليين في الدوري على حساب إيفرتون وبورنموث، ساهما في فرملة هبوطه الفاضح هذا الموسم، بعد أن خسر 3 مرات في أول 6 مباريات، ما رفع حدة الانتقادات في وجه مدربه الجدلي.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 1-11-2018 (الدوري الانجليزي) Derby man city HD

ويواجه يونايتد مشكلات دفاعية، إذ حافظ حارسه الإسباني الدولي دافيد دي خيا على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط في آخر عشر مباريات.





ولا شك بأن ايقاف المد الهجومي لسيتي، صاحب أربعة أهداف كمعدل على أرضه في الدوري هذا الموسم، سيكون مهمة بالغة الصعوبة.