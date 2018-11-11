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نتنياهو يدافع عن حقائب الأموال القطرية إلى غزة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
نتنياهو يدافع عن حقائب الأموال القطرية إلى غزة
نتنياهو
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وكالات
 

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت، عن السماح لقطر بتمويل أجور موظفين حماس في غزة، قائلاً إن "الأموال ضرورية لمنع الكارثة الإنسانية في القطاع".

 

وقال نتانياهو، إنه "سيعمل بكل طاقته لمنع تجاوز سكان غزة للحدود، ولتجنب كارثة إنسانية في القطاع".

 

وأضاف، أن "السماح بدخول الأموال القطرية خطوة صحيحة"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف: "هذه الأمور تتم، تحت شروط معينة، لمنع أزمة إنسانية".

 

ولمح نتانياهو إلى استعداده لدفع ثمن سياسي مقابل أي من الخطوتين التهدئة أو الحرب.

 

ويُذكر أن قطر ستوزع 90 مليون دولار على 6 دفعات شهرية قيمة كل منها 15 مليون دولار، لدفع أجور مسؤولين وموظفين يعملون لدى حماس، في قطاع غزة.

المزيد عن: نتنياهو قطر غزة حقائب الأموال القطرية
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