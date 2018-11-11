محمود حميدة ويسرا اللوزي في باريس للاحتفال بتكريم يوسف شاهين

سافر اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس كل من المنتجة والمخرجة ماريان خوري وشقيقها المنتج والموزع جابي خوري والنجوم يسرا اللوزي وأحمد يحيى ومحمود حميدة ولبلبة ونبيلة عبيد ليلحقوا بالنجمة يسرا للمشاركة في ما وصفه السينماتيك الفرنسي بأنه رحلة في عوالم يوسف شاهين.

وينظمك السنماتيك الفرنسي تلك الفعالية بمناسبة مرور عشرة أعوام على رحيل المخرج المصري العالمي يوسف شاهين بداية من يوم الأربعاء القادم 14 نوفمبر ويسبقها غدا الاثنين 12 نوفمبر عرض خاص للصحفيين ومجموعة من أبطال أعماله.

ويشمل المعرض مجموعة من مقتنيات "شاهين" وأرشيفه الخاص وأهم مخطوطاته التي كتبها بخط يده وديكوباج أفلامه، وألاته الموسيقية التي كان يعزف عليها مثل البيانو والأكورديون.

الإفتتاح الرسمي للمعرض يوم الأربعاء سيكون في تمام الخامسة مساءا بتوقيت باريس ويعقبه في مساء اليوم نفسه عرض خاص لفيلم "شاهين" الأبرز "باب الحديد" وفي اليوم التالي سيفتح المعرض أبوابه للجمهور العادي وهو مجهود يتم الإعداد له منذ سنوات عديدة.