HD derby manchester | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم 11-11-2018 "yalla shoot new"
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:12 صعمرو عادل
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة HD derby manchester | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم 11-11-2018 "yalla shoot new" في الدوري الانجليزي الممتاز بث حي
بطاقة المباراة :
مانشستر سيتي Vs مانشستر يونايتد.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 12).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 + بي إن 4k .
الملعب : الاتحاد .
المعلق : يوسف سيف .
موعد مباراة مانشستر سيتي
وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، اليوم السبت في تمام الساعة 7:30مساءاً بتوقيت السعودية، و 6:30مساءاً بتوقيت القاهرة و 8:30مساءاً بتوقيت أبو ظبي.
7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:30 مساءاً بتوقيت مصر .
6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:30 مساءاً بتوقيت العراق .
6:30 مساءاً بتوقيت السودان .
7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:30 مساءاً بتوقيت تونس .
5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:30 مساءاً بتوقيت قطر.
4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
تشكيلة مانشستر سيتي لمباراة اليوم
حراسة المرمى : ايديريسون
خط الدفاع : ووكر - ستونز - اوتاميندي - ديلف
خط الوسط : دي بروين - فيرناندينهو - جوندوجان
خط الهجوم : ساني - اجويرو - ستيرلينج
تشكيلة مانشستر يونايتد لمباراة اليوم
وكشف "جوزيه مورينيو" المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى : دي خيا
خط الدفاع : فالنسيا - بايلي - سمولينج يونج
خط الوسط : ماتيتش - ماتا - لينجارد - بوجبا - سانشيز
خط الهجوم : لوكاكو
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
وتنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30مساءاً بتوقيت السعودية حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 2؛ كما يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشرعبر موقعنا
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