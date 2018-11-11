يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة HD derby manchester | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم 11-11-2018 "yalla shoot new" في الدوري الانجليزي الممتاز بث حي

بطاقة المباراة :

مانشستر سيتي Vs مانشستر يونايتد.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 12).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 + بي إن 4k .

الملعب : الاتحاد .

المعلق : يوسف سيف .





موعد مباراة مانشستر سيتي

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، اليوم السبت في تمام الساعة 7:30مساءاً بتوقيت السعودية، و 6:30مساءاً بتوقيت القاهرة و 8:30مساءاً بتوقيت أبو ظبي.

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





تشكيلة مانشستر سيتي لمباراة اليوم

حراسة المرمى : ايديريسون

خط الدفاع : ووكر - ستونز - اوتاميندي - ديلف

خط الوسط : دي بروين - فيرناندينهو - جوندوجان

خط الهجوم : ساني - اجويرو - ستيرلينج

تشكيلة مانشستر يونايتد لمباراة اليوم

وكشف "جوزيه مورينيو" المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع : فالنسيا - بايلي - سمولينج يونج

خط الوسط : ماتيتش - ماتا - لينجارد - بوجبا - سانشيز

خط الهجوم : لوكاكو

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30مساءاً بتوقيت السعودية حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 2؛ كما يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشرعبر موقعنا