كفر الشيخ تبدأ في تنفيذ قرار التموين بتدوين الأسعار على السلع الغذائية

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن الالتزام بتدوين الأسعار على السلع الغذائية، بما يساهم في ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك، مكلفًا الأجهزة المعنية بمتابعة تطبيق القرار واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.



وكلف محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا انه تم تخصيص الخط الساخن رقم 114، والرقم 15333، والرقم 0473220792، بالإضافة الى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، وأرقام جهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ "الخط الساخن 19588، والرقم0473138961_0473138962_0473138963"، ومباحث التموين على رقم 0473230474، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.