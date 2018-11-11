مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر الدوري الإنجليزي رابط HD

بث مباشر.. ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي





يواجه النجم المصرى محمد صلاح العديد من التحديات مع نادى ليفربول، الذى يستضيف فولهام فى الثانية ظهر السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





التقرير التالى يسلط الضوء على التحديات التى تواجه محمد صلاح مع ليفربول فى مباراة فولهام..





علاج مشكلة إهدار الفرص





يعانى النجم المصرى محمد صلاح من مسلسل إهدار الفرص خلال المباريات التى خاضها مع ليفربول فى الفترة الاخيرة بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.





وتعرض محمد صلاح لانتقادات من جانب جماهير ليفربول بسبب إهداره للعديد من الفرص التهديفية فى مباراة النجم الأحمر الصربى التى أقيمت الأسبوع الماضى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال أوروبا، والتى انتهت بفوز النجم الأحمر 2 – 0.





مواصلة التألق على ملعب "آنفيلد"





يسعى محمد صلاح لمواصلة تفوقه فى ملعب "آنفيلد"، عندما يستضيف ليفربول نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الـ 12 بمسابقة الدورى الإنجليزى.





ويمتلك محمد صلاح سجلاً تهديفياً مميزاً على ملعب "آنفيلد"، بعدما تمكن من تسجيل 33 هدفاً فى 35 مباراة خاضها على ملعب "آنفليد" فى جميع المسابقات منذ انضمامه لصفوفه ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالى مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز".





وسجل محمد صلاح 7 أهداف هذا الموسم مع ليفربول بمختلف البطولات، منها 6 بملعب "أنفيلد"، كان آخرها فى شباك كارديف سيتى ضمن منافسات الجولة العاشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى والتى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 – 1.





قيادة ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات





يسعى النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردة مانشستر سيتى على صدارة الدورى الإنجليزى.





وتعادل ليفربول مع أرسنال بنتيجة 1 – 1 فى المباراة التى جمعتهما الجولة الماضية بملعب "الإمارات"، فيما تعرض لهزيمة غير متوقعة أمام النجم الأحمر الصربى بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.





ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 27 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطتين وتشيلسى صاحب الوصافة بفارق الأهداف.





صراع هدافى الدورى الإنجليزى





يسعى محمد صلاح للدخول فى سباق المنافسة للحصول على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف مسابقة الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى، بعدما سبق وتوج بها الموسم الماضى.





وسجل محمد صلاح 5 أهداف، حتى الآن، بمسابقة الدورى الإنجليزى وصنع 4 أخرى، ويتطلع "الفرعون المصرى" لاستغلال تواضع دفاع فولهام من أجل كسر حاجز الهدف الوحيد الذى يسجله فى مباريات "البريميرليج" الموسم الخالى.





تشكيل وغيابات ليفربول





يغيب عن ليفربول شامبرلين المصاب، فيما تعافى الثنائي نابي كيتا وهندرسون من الإصابة، وسيكونان جاهزان.





ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: ارنولد ، روبيرسون ، فان ديك ، جوميز

الوسط: شاكيري، فاينالدوم، ميلنر

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني